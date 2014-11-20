Международные резервы России за неделю сократились еще на $800 млн

Золотовалютные (международные) резервы России сократились с 7 по 14 ноября 2014 года до $420,6 млрд, что на $800 млн меньше показателя недельной давности. Последний раз ниже нынешнего уровня объем резервов опускался 9 октября 2009 года, когда он составил $418,7 млрд, сообщает РБК.

По данным ЦБ, 7 ноября 2014 года объем международных резервов оценивался в $421,4 млрд. Таким образом, за неделю они сократились примерно на 0,19%.

1 ноября 2014 года объем золотовалютных резервов оценивался в $428,59 млрд, что примерно на 1,9% больше их нынешнего уровня.

В начале 2014 года объем золотовалютных резервов России оценивался в $509,595 млрд, однако затем значительные суммы были потрачены на поддержание курса рубля. Только в октябре-ноябре 2014 года ЦБ продал в ходе валютных интервенций $30,31 млрд, после чего объявил об отказе от проведения поддерживающих рубль интервенций и переходе к плавающему курсу рубля.

Читайте такжеМеждународные резервы России за месяц упали на $25,65 млрдМеждународные резервы – это высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.