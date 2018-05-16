В Европарламенте одобрили предоставление Украине миллиарда евро финпомощи

13:55, 16 мая 2018
Финансы
4360
Иллюстрация REUTERS

В Комитете по иностранным делам Европарламента 16 мая проголосовали за предоставление макрофинансовой помощи Украине. Так, Евросоюз предоставит Украине макрофинансовую помощь на общую сумму до 1 миллиарда евро.

Читайте такжеВ Еврокомиссии говорят, что Украина выполнила одно из четырех условий для получения новой финпомощи

Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Комитет по иностранным делам Европарламента проголосовал за предоставление макрофинансовой помощи для Украины, но добавил поправку, согласно которой "состав Центральной избирательной комиссии Украины должен отражать политический баланс, представляет все политические силы, особенно те, которые представлены в Раде", – говорится в сообщении журналиста.

По информации на сайте Европарламента, ЕС предоставит макрофинансовую помощь Украине на общую сумму до 1 миллиарда евро, которые будут предоставлены в виде среднесрочных и долгосрочных кредитов.

Помощь Украине планируется выплачивать в двух траншах. Ожидается, что первый транш будет выплачен во второй половине 2018 года, а второй – в первой половине 2019 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #макрофинансовая помощь от ЕС