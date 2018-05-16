В Европарламенте одобрили предоставление Украине миллиарда евро финпомощи

ЕС предоставит макрофинансовую помощь Украине на 1 миллиард евро в виде среднесрочных и долгосрочных кредитов.

В Комитете по иностранным делам Европарламента 16 мая проголосовали за предоставление макрофинансовой помощи Украине. Так, Евросоюз предоставит Украине макрофинансовую помощь на общую сумму до 1 миллиарда евро.

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Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Комитет по иностранным делам Европарламента проголосовал за предоставление макрофинансовой помощи для Украины, но добавил поправку, согласно которой "состав Центральной избирательной комиссии Украины должен отражать политический баланс, представляет все политические силы, особенно те, которые представлены в Раде", – говорится в сообщении журналиста.

По информации на сайте Европарламента, ЕС предоставит макрофинансовую помощь Украине на общую сумму до 1 миллиарда евро, которые будут предоставлены в виде среднесрочных и долгосрочных кредитов.

Помощь Украине планируется выплачивать в двух траншах. Ожидается, что первый транш будет выплачен во второй половине 2018 года, а второй – в первой половине 2019 года.