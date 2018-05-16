Национализация "ПриватБанка" была незаконной – Коломойский
Национализация "ПриватБанка" была незаконной.
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Об этом заявил бывший акционер "ПриватБанка", предприниматель Игорь Коломойский в интервью Жанне Немцовой из DW.
"Произошла незаконная, с моей точки зрения, национализация. По поводу чего идут судебные процессы в Украине, и идут они, скажем так, с переменным успехом, но больше, как по мне, в нашу пользу. И если суд решит, что национализация была неправильной, то тогда нам должны вернуть банк. И тогда весь лондонский процесс закончится сам по себе, потому что мы же не можем сами против себя судиться. Пока контроль у государства за банком, они инициировали процесс в Лондоне с одной целью – как-то нам усложнить жизнь, ограничить наши активы. Заморозить эти активы, нам ввести ограничения с личных расходов. Пока есть такой приказ суда, мы его выполняем, такие правила игры", - сказал бизнесмен.
Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. 18 декабря 2016 года Кабинет министров решил национализировать банк, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны по предложению Национального банка.
Согласно отчетности финучреждения на сайте Национального банка, «ПриватБанк» по итогам 2017 года получил 22,966 млрд грн убытка.
Утвержденная Кабинетом министров в феврале текущего года обновленная стратегия реформирования государственных банков предусматривает полную продажу «ПриватБанка» до 2022 года.