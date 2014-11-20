Гривня закрыла межбанк на отметке 15,56 за доллар

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины в четверг, 20 ноября, на закрытии торгов установились на уровне 15,25/15,56 грн/долл. против 15,21/15,52 грн/долл. на открытии торгов.

Об этом сообщает УкрДилинг.

Котировки по гривне-евро составили 19,1463/19,5324 грн/евро.

Котировки гривни к российскому рублю составили 0,3292/0,3362 грн/рубль.

Читайте такжеГонтарева обещает придерживаться гибкого курса на валютном рынкеКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 20 ноября с 14:00 установил официальный курс гривни к доллару на уровне 15,14 грн/долл.

10 ноября НБУ в ходе совещания с представителями крупнейших украинских банков договорился с банкирами об удержании обменного курса гривни на уровне 15-16 грн/долл.

Читайте такжеДоллар преодолел психологическую отметку в 16 гривень, евро - в 20 гривеньНацбанк с 5 ноября ввел практику ежедневных валютных аукционов небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.

По мнению банкиров, экономическая составляющая валютного курса находится в пределах 13,5-14 грн/долл., а дальше курс как барометр отражает ожидания относительно возможной эскалации конфликта на востоке Украины.