Apple Pay в Украине: СМИ узнали, кто первым запустит платежный сервис

«ПриватБанк», а следом «Ощадбанк» первыми в стране подключат Apple Pay.

Государственные «ПриватБанк» и «Ощадбанк» совместно с компанией Apple готовят запуск в Украине технологии Apple Pay.

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Об этом сообщил FinClub со ссылкой на источник.

«ПриватБанк» среди украинских банков первым запустит этот платежный сервис. Следом за ним будет «Ощадбанк», - рассказал собеседник агентства.

Ожидается, что о стратегическом партнерстве «ПриватБанк» может объявить уже в четверг, 17 мая. В обоих государственных банках пока воздерживаются от комментариев.

По словам собеседника FinClub, технологически уже все подготовлено к запуску этого платежного сервиса. Под вопросом остается только дата запуска продукта.

Напомним, что в ноябре 2017 года «ПриватБанк» был первым банков в Украине, который запустил Google Pay для смартфонов с ОС Android. За ним уже последовал «Ощадбанк» и другие банки.

В мае 2018 года генеральный директор Apple Тим Кук анонсировал приход в Украину популярного платежного сервиса компании - Apple Pay. Позже в НБУ сообщили, что регулятор предоставлял представителям Apple аналитику об объемах и потенциале украинского платежного рынка еще в конце прошлого года.

Apple Pay - платежная система, которая позволяет оплачивать товары в магазинах, прикладывая мобильное устройство Apple к терминалу. Работает в 27 странах.

Система работает по протоколу NFC и только на терминалах, принимающих бесконтактные платежи (они должны иметь метку PayPass или PayWave). Система совместима только с моделями старше iPhone 6, включая iPhone SE, а также с Apple Watch. В последнем случае систему получится настроить через iPhone 5, 5s и 5c.