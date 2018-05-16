НБУ не нравится, что депутаты хотят сузить его полномочия по введению ограничений на валютном рынке

Некоторые депутаты предлагают сузить полномочия регулятора ко второму чтению законопроекта «О валюте».

Национальный банк Украины категорически против сужения своих полномочий по введению ограничений на валютном рынке в период кризиса.

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Об этом сообщил журналистам заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, комментируя одобренный профильным комитетом Верховной Рады к первому чтению законопроект «О валюте» и намерения ряда депутатов сузить полномочия регулятора по введению ограничений ко второму чтению этого законопроекта.

«Если у нас есть ответственность за финансовую стабильность, у нас должны быть определенные полномочия, определенный инструментарий. Если мы не можем эти полномочия эффективно, адекватно и своевременно использовать, то это может представлять высокую угрозу для финансовой стабильности», - подчеркнул Чурий.

По его словам, регулятор поддерживает включение ряда предложений альтернативного законопроекта в процессе доработки документа ко второму чтению, однако, кроме нормы по ограничению своих полномочий, также выступает против включения в закон «коррупционной» нормы о прекращении внешнеэкономической деятельности субъектов рынка при нарушении сроков экспортно-импортных расчетов.

Чурий подчеркнул, что законопроект разработан при участии экспертов Международного валютного фонда и Еврокомиссии и полностью соответствует требованиям Евросоюза к таким законам. В качестве примера он привел подобные законы Польши, Румынии, других восточно-европейских стран и ряда стран мира.

«Мы надеемся, что в ближайшее время проект будет подан в парламент на первое чтение и парламент поддержит именно президентский законопроект. И в этом случае мы как Национальный банк примем активное участие в его доработке ко второму чтению», - резюмировал замглавы НБУ.

Как сообщал УНИАН, в марте текущего года президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде как безотлагательный разработанный Национальным банком законопроект «О валюте».

Комитет Верховной Рады Украины по финансовой политике и банковской деятельности поддержал президентский законопроект «О валюте» и ожидает его принятия в первом чтении на этой неделе, 17 мая.

Новый закон заменит устаревший декрет Кабинета министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля» 1993 года и предполагает принцип «разрешено все, что прямо не запрещено законом».

В частности, по новому закону банки смогут проводить валютные операции без дополнительных лицензий, бизнес – получать кредиты у нерезидентов без их регистрации, а граждане – инвестировать средства за рубеж без индивидуальных лицензий НБУ.

Также закон отменит установленный для бизнеса максимальный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам в пределах 180 дней и санкции за нарушения в виде штрафа в размере 100% от суммы операции и запрета на проведение внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, новый закон упразднит валютный контроль мелких расчетов, оставив лишь уже действующий финансовый мониторинг операций в сумме со 150 тысяч гривен.