Нацбанк упростил покупку валюты для погашения кредитов

Ранее покупать валюту на эти цели можно было только у банка-кредитора.

Национальный банк Украины предоставил заемщикам возможность выбирать банк с оптимальным курсом для покупки валюты при условии открытия валютного текущего счета.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №53, вступающее в силу 17 мая, ранее покупка валюты на эти цели была возможна только через банк, обслуживающий кредитный договор.

Кроме того, Нацбанк упростил для иностранных инвесторов порядок возврата инвестиций и инвестиционных доходов, предоставив нерезидентам возможность покупать валюту, если инвестиции были проведены за счет капитализации дивидендов.

Помимо этого, Нацбанк разрешил банкам проводить взаимные расчеты по операциям купли-продажи валюты и банковских металлов за гривни как до, так и после подтверждения соглашений с помощью Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины.

Справка УНИАН. В настоящее время на рынке продолжает действовать ряд ограничений НБУ для граждан и бизнеса, включая обязательную продажу 50% валютной выручки, предварительное депонирование гривни для покупки валюты по заявкам клиентов и однодневный лимит покупки наличной валюты физлицами в эквиваленте 150 тыс. грн в день.