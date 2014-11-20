Российский ВТБ, попавший под санкции, попросил у государства более $5 млрд

Второй по величине госбанк России ВТБ, попавший под санкции, попросил у государства поддержать его капиталом на 250 миллиардов рублей (5,353 млрд долл.), сказал министр финансов РФ Антон Силуанов, передает Рейтер.

"Мы решаем сразу две задачи: с одной стороны, сразу капитализируем банки, а с другой стороны, через банки поддерживаем проекты, которые нам необходимо было поддержать через Фонд национального благосостояния", - сказал он журналистам в четверг.

Сколько Минфин готов выделить госбанку из запрашиваемой суммы, Силуанов не сказал.

"Мы жадные, много не дадим", - сказал Силуанов.

Читайте такжеПрибыль крупнейшего российского банка ВТБ из-за санкций упала на 88% ВТБ, получивший в сентябре от государства 214 миллиардов рублей в капитал первого уровня через конвертацию субординированных кредитов Внешэкономбанка в привилегированные акции, завершил третий квартал практически с нулевой прибылью и не ждет улучшений до конца года.

Детали новой заявки ВТБ комментировать отказался

Минэкономики РФ предложило направить до 20% Фонда национального благосостояния, но не более 709 миллиардов рублей, в субординированные кредиты банкам, реализующим инвестиционные проекты, что повышает планку размещения средств фонда в российские активы.

Силуанов сказал, что он против увеличения лимита размещения средств ФНБ до 80% с текущих 60%, но если в их рамках, то - это "правильная идея".