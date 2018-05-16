Кабмин подал в Раду проект бюджетной резолюции на три года вперед - курс гривни выше 30 за доллар

Правительство прогнозирует ускорение роста экономики Украины в 2019 году до 3,6% при снижении инфляции до 6,5% и среднегодовом курсе гривни на уровне 30,5 грн/долл.

Кабинет министров Украины подал на рассмотрение Верховной Рады проект трехлетней бюджетной резолюции на 2019-2021 годы.

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Соответствующий проект постановления «Об Основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы» зарегистрирован в парламенте сегодня, 16 мая (№8357).

Согласно документу, правительство прогнозирует ускорение роста экономики Украины в 2019 году до 3,6%, снижение инфляции до 6,5% и среднегодовой курс гривни на уровне 30,5 грн/долл.

Дефицит бюджета в 2019 году прогнозируется на уровне 2,2% ВВП.

При этом в 2020 и 2021 году рост экономики прогнозируется соответственно на уровне 4% и 6,3%, инфляция - на уровне 5% и 4,8%, среднегодовой курс гривни - 31,4 грн/долл. и 31,8 грн/долл.

Предельный размер дефицита госбюджета в 2020-2021 годах планируется на уровне 2% ВВП.

Кроме того, предельный размер государственного долга в 2019 году прогнозируется на уровне 56% ВВП, в 2020 году - 54%, в 2021 году - 53%.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 апреля утвердил основные направления бюджетной политики на 2019-2021 годы. В рамках проекта правительство намерено обеспечить сбалансированность и стойкость бюджетной системы, реализацию инвестиционных проектов и сохранить курс на финансовую децентрализацию.