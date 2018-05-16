В Украине уже шестой банк уходит с рынка по собственному желанию

Нацбанк согласовал план прекращения банковской деятельности «ДиВи банку»

Национальный банк Украины согласовал план прекращения банковской деятельности «ДиВи банку».

Читайте такжеНацбанк упростил покупку валюты для погашения кредитов

Как сообщается на сайте регулятора, соответствующее решение акционеров финучреждения было принято 25 апреля, а решение НБУ об утверждении плана – 15 мая.

Согласно приведенным данным, «ДиВи банк» стал шестым банком, принявшим решение отказаться от банковской лицензии, после банков «Финансовый партнер», «Апекс-Банк», «Промышленно-финансовый банк», «Кредит Оптима Банк», «БМ Банк».

Справка УНИАН. Согласно действующему законодательству, уставный капитал банка не может быть ниже 500 млн грн. Национальный банк установил для банков график докапитализации до этой отметки.

23 марта 2017 года Верховная Рада приняла Закон «Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков», который в том числе позволяет банкам отказаться от банковской лицензии без ликвидации и продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе.