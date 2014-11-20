Минэкономразвития хочет с 2015 года запретить экспорт ценных металлов

Министерство экономического развития и торговли Украины намерено с 2015 года запретить экспорт серебра, золота, лома и отходов драгоценных металлов, сообщается в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на сайте министерства.

Проект закона предусматривает установление нулевых квот на экспорт указанных товаров в 2015 году, а также номинально запрещает экспорт газа украинского происхождения, который не осуществляется по факту уже долгое время. Предполагается также обязательное лицензирование экспорта товаров с содержанием легированных черных металлов, цветных металлов и их сплавов.

Также документ устанавливает лицензирование в 2015 году экспортно-импортных операций на товары, содержащие озоноразрушающие вещества. В этот список попали некоторые лекарственные средства, лаки и краски, а также косметические средства.

Читайте такжеЗолото подешевело до минимума с 2010 годаСправка УНИАН. Кабинет министров ежегодно своими постановлениями утверждает перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотированию в текущем году. Во исполнение этих постановлений Минэкономразвития Украины ежегодно определяются условия и порядок оформления и получения экспортно-импортных лицензий на текущий год.

На ряд импортных товаров, таких, как фармацевтические продукты и материалы, косметические препараты и средства личной гигиены, ветеринарные препараты, химические средства защиты растений, основанием для получения импортной лицензии является соответствующее свидетельство-согласование, которым уполномоченные органы подтверждают соответствие технических, фармакологических, санитарных характеристик товара требованиям, установленным законодательством Украины.