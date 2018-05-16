Евро в Украине опустился ниже 31 гривни

Официальный курс НБУ на 17 мая: 100 USD – 2620.8170 грн; 100 EUR – 3088.3708 грн; 10 RUR – 4.2065 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2620.8170 (16 мая – 2621.0807)

100 EUR – 3088.3708 (16 мая – 3114.6302)

10 RUR – 4.2065 (16 мая – 4.2333)

В среду, 16 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,18/26,20 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, гривня укрепилась к доллару на 3 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,89/30,92 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4081/0,4087 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2082 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 536 сделок на сумму 406,88 млн долл.