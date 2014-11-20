Отток капитала из России достиг максимальных значений – за месяц ушло $28 млрд

Отток капитала из РФ в октябре 2014 года ускорился до $28 млрд, говорится в презентации замминистра экономического развития Алексея Ведева "Современные проблемы и вызовы экономической политики России".

По оценке министерства, отток капитала в прошлом месяце текущего года достиг максимальных значений, сообщает ТАСС.

На прошлой неделе Банк России повысил свой прогноз чистого оттока капитала из РФ в 2014 году до $128 млрд с $90 млрд, прогнозируемых ранее. Действующий прогноз Минэкономразвития - $100 млрд. Ранее Ведев допускал к этому прогнозу отклонение в "минус $10 млрд плюс $20 млрд".

Читайте такжеЧистый отток капитала из России в 2014 году может достичь $130 млрд По оценке замминистра, чистый отток капитала и падение цен на нефть негативно повлияли на динамику курса рубля относительно иностранных валют. За январь-сентябрь 2014 года отток капитала уже составил $85,2 млрд. Цена на нефть снизилась со $106,4 за баррель в январе 2014 года до "менее чем $80 на сегодняшний день". В результате, с начала 2014 года по 21 ноября рубль обесценился на 30,1% к доллару и на 23,1% к евро.

Сложившаяся ситуация с обесценением курса рубля к другим валютам и ограничениями на импорт продовольствия сказалась и на росте инфляции. По итогам января-октября 2014 года она составила уже 8,3%, при этом "1,4% из этой цифры привнесли санкции, еще 1,6% - рост валютного курса".