В Кабмине подтвердили выход на украинский рынок IKEA и H&M уже в этом году

За последний год товарооборот между Украиной и Швецией вырос на 4,2% по сравнению с 2016 годом.

Два крупных шведских ритейлера IKEA и H&M выйдут на украинский рынок уже в этом году.

Об этом заявила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с Министром иностранных дел Швеции Маргот Вальстрьом в Стокгольме, сообщает Правительственный портал.

Читайте такжеПоявление IKEA на украинском рынке может "дорого обойтись" отечественным производителям – эксперт«Мы приветствуем тот факт, что уже в этом году известные шведские компании IKEA и H&M выйдут на рынок Украины», - подчеркнула Вице-премьер-министр.

Сообщается, что за последний год товарооборот между Украиной и Швецией вырос на 4,2% по сравнению с 2016 годом и составил 510,9 миллионов долларов США. Украина является привлекательным местом для многих шведских компаний, которые желают расширить свой бизнес.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины планирует создать межведомственную рабочую группу для содействия выхода на рынок Украины одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома - шведской группы компаний IKEA.