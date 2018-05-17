Украина использовала лишь 20% доступной финансовой поддержки реформ от ЕС

Общий объем доступной финансовой поддержки реформ от ЕС составляет 7 млрд евро.

Украина использовала лишь 20% доступной финансовой поддержки реформ от Европейского Союза, что составляет около 1,4 млрд евро.

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Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко на презентации Внешнего инвестиционного плана Европейского Союза в Киеве.

«Украине доступно 7 миллиардов евро на поддержку реформ от ЕС. Только 20% этой суммы было использовано. Проблема абсорбции средств и того, насколько эффективно деньги расходуются, существует», - сказала она.

По словам Гопко, Украине необходимо значительно нарастить институциональную способность проводить необходимые реформы.

Как сообщал УНИАН, 16 мая Комитет Европейского парламента по иностранным делам поддержал решение о предоставлении Украине новой макрофинанcовой помощи.

В частности, 58 из 61 депутата, присутствовавшего на заседании комитета, поддержали это решение.

Ранее Еврокомиссия предложила Совету Европейского Союза и Европейскому парламенту предоставить Украине новую программу макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро.

С 2014 года Еврокомиссия предоставила Украине 3,4 млрд евро макрофинансовой помощи в виде кредитов с низкими процентами.