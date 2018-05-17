Украинцы стали чаще рассчитываться карточками

Доля безналичных рассчетов с использованием платежных карт в первом квартале выросла до 44,4%.

Доля безналичных расчетов по объему операций с использованием платежных карт в первом квартале выросла по сравнению с началом года на 5,1 п.п. - до 44,4%.

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Согласно сообщению на сайте Национального банка Украины, наибольший объем безналичных операций приходился на операции в сети Интернет - 40,5% (средний чек - 403 грн), наибольшее количество - на расчеты в торговой сети - 50,6% (средний чек - 237 грн).

Общее количество платежных карт в Украине по состоянию на 1 апреля 2018 года составляло 59,9 млн, из которых почти 34,8 млн - активные (58%).

Количество бесконтактных платежных карт за первый квартал увеличилось на 5% и составило 2,9 млн штук.

По данным НБУ, за этот период сеть платежных терминалов выросла на 2,4% - до 257,7 тыс. штук, из которых 92% - торговые платежные терминалы. Общее количество банкоматов в Украине почти не изменилось и составило 18,6 тыс. шт.

Как сообщал УНИАН, доля безналичных расчетов в Украине с использованием платежных карточек за последние пять лет выросла более чем втрое с 12,4% (по состоянию на 1 января 2013 года) до 39,3% на 1 января 2018 года. Количество платежных карт за 2017 год увеличилось на 3,9% и на начало 2018 года составило 59,9 млн штук, из них активные - 34,9 млн штук (рост на 7,6%).