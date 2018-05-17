Рада приняла за основу президентский законопроект о валюте: что изменится

Законопроектом предлагается отменить устаревший декрет о системе валютного регулирования и внедрить принцип – разрешено все, что не запрещено законом.

Верховная Рада Украины одобрила президентский проект закона о валюте, которым отменяется декрет о валютном регулировании и предусматривает свободное проведение валютных операций их субъектами.

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За принятие президентского законопроекта №8152 «О валюте» в первом чтении проголосовали 253 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект, представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что действующее законодательство является устаревшим и не соответствует современной практике организации валютного регулирования.

«Законопроектом предлагается отменить устаревший декрет о системе валютного регулирования и внедрить принцип – разрешено все, что не запрещено законом. Принятие закона позволит отменить неэффективные ограничения. В частности, инвестирование за границу в рамках лимитов больше не будет требовать индивидуальных лицензий. Вместо валютного контроля для операций на сумму более 150 тыс. грн предусмотрен валютный надзор, а операции менее 150 тыс. грн не будут подлежать надзору. Не надо будет регистрация кредитов от нерезидентов», - пояснил депутат.

Луценко также отметила, что принятие закона позволит усовершенствовать законодательную базу и привести ее в соответствие с лучшими европейскими практиками о свободном перемещении капитала, расширит возможности резидентов по развитию внешнеэкономической деятельности и увеличению экспорта, создаст благоприятные условия для инвестирования капитала в украинскую экономику.

В свою очередь, автор альтернативного законопроекта №8152-1 народный депутат Елена Сотник отметила, президентский законопроект предлагает отменить декрет, но не предлагает реальную валютную либерализацию.

«Он дает полную дискрецию Нацбанку определять все ограничивающие мероприятия на рынке. Более того, он противоречит Конституции, так как там не выписана ответственность. Нацбанк будет одним давать возможность работать, а другим нет. Поэтому мы предложили альтернативный законопроект. В нем четко определили, что такое свободное движение капитала, четко определили, что ограничивающие меры могут действовать максимум 6 месяцев раз в год и не больше. Он не ограничивает финансовые расчеты в валюте. Мы вводим четкую ответственность, чтобы бизнес знал за что он будет платить штрафы», - сказал она.

Согласно пояснительной записке к законопроекту №8152, предусмотрено определение категориально-терминологического аппарата валютного регулирования, установление общего режима проведения валютных операций на территории Украины, деталей осуществления валютных операций (с установлением исключений по расчетам, которые могут осуществляться на территории Украины в иностранной валюте), проведения операций по торговле валютными ценностями, трансграничного перевода и перемещения валютных ценностей.

Проект также устанавливает нормы о лицензировании профессиональной деятельности по предоставлению услуг по проведению валютных операций, а также особенности проведения валютного надзора (уточняется их состав, регламентируются права и обязанности этих субъектов), обмена информацией между субъектами валютных операций, включая органы валютного надзора, и наложения санкций за нарушение валютного регулирования.

Также подробно регулируются права и обязанности резидентов и нерезидентов в сфере проведения валютных операций, в том числе - обязанность представлять органам и агентам валютного надзора документы и информацию.

“В целях обеспечения экономической безопасности страны, а также руководствуясь принципом “последовательности” в процессе либерализации валютного рынка, законопроект предусматривает сохранение минимально необходимых полномочий Национального банка Украины, которые будут препятствовать внезапному оттоку краткосрочного капитала, что, в свою очередь, сделает невозможным возникновение избыточного давления на обменный курс и дестабилизацию валютного рынка”, -говорится в документе.