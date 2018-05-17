Комитет Европарламента поддержал выделение Украине миллиарда евро

Окончательно программу макрофинансовой помощи Украине в размере одного миллиарда евро могут принять уже летом.

Комитет Европарламента по международной торговле одобрил предложение Еврокомиссии о четвертой программе макрофинансовой помощи Украине.

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На его заседании в четверг, 17 мая, 28 депутатов проголосовали "за", пять - "против", сообщает DW. Этот комитет является профильным.

Накануне комитет Европарламента по иностранным делам, который является совещательным в этом вопросе, поддержал это предложение, хоть и с поправками, 58 голосами "за", трое парламентариев проголосовали против. Однако позиция комитета по международной торговле является решающей в этом вопросе, а он внесение поправок не поддержал. Это должно ускорить принятие программы.

После этого голосования предложение намерены вынести на утверждение Европарламентом на пленарном заседании в июне, чтобы можно было окончательно принять программу помощи Украине еще летом. Тогда первая ссуда будет выплачена уже осенью этого года.

Новая программа предполагает выплату Украине двух траншей, каждый в размере 500 миллионов евро. В предложении Еврокомиссии отмечается, что цель макрофинансовой помощи - "помочь Украине покрыть часть ее дополнительных внешних финансовых потребностей в 2018-2019 годах", поддержать платежный баланс страны, а также "предоставить стимулы для активизации усилия Украины по реформированию".

Напомним, третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в 600 миллионов евро, поскольку Киев не выполнил все согласованные условия.