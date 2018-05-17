Украинские банки готовы объединиться для возврата проблемных кредитов - НБУ

Почти 70% "плохих" долгов концентрируют 20% заемщиков.

Украинские банки готовы объединиться против недобросовестных заемщиков для возврата проблемных кредитов.

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Об этом заявила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, выступая на международной конференции, посвященной рынку проблемных активов.

"За годы независимости у нас так и не заработало консорциумное (при участии нескольких банков) кредитование, к сожалению, но возможно, заработает консорциумный возврат кредитов. Сегодня банки уже готовы к совместной борьбе против тех, кто не хочет вести никаких переговоров о реструктуризации", - сказала Рожкова.

По ее словам, почти 70% "плохих" долгов концентрируют 20% заемщиков.

"Это достаточно известные бизнес-группы, которые сегодня присутствуют на рынке и продолжают работать, частично возвращаются в списки "Форбс" и при этом продолжают не обслуживать свои кредитные долги в банковском секторе", - добавила Рожкова.

Как сообщал УНИАН, доля неработающих кредитов в украинской банковской системе в марте выросла до 56,4% с 56,2% месяцем ранее. Объем таких кредитов на начало апреля составил 630 миллиардов гривень.

По оценкам НБУ, прогресса в решении этой проблемы в ближайшие год-полтора не будет без дополнительных механизмов, включая принятие закона о деятельности компаний по управлению задолженностью, внедрение практики использования данных кредитного реестра НБУ при оценке банками рисков, введение нового законодательства о банкротстве и завершение судебной реформы.