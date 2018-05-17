Депутаты собираются упростить взыскание долгов

Предполагается, что реконструкция или самовольное строительство не позволит недобросовестным должникам выводить объекты из-под ипотеки.

Верховная Рада одобрила законопроект, который направлен на упрощение процесса взыскания долгов и развитие кредитования в стране.

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За принятие соответствующего законопроекта №6027-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования» в первом чтении проголосовали 237 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко сообщил, докладывая по законопроекту, что принятие закона даст толчок для кредитования бизнеса и физлиц.

«Этот законопроект мы уже рассматривали. Тогда были замечания от главных экспертных учреждений. Сейчас Нацбанк, Кабмин и Минфин поддерживают законопроект. Мы в комитете учли большинство замечаний. Принятие закона даст толчок для кредитования и бизнеса, и физлиц», - сказал он.

Довбенко отметил, что на данный момент более 55% кредитного портфеля в нашей стране - это проблемные кредиты.

«То есть по ним не уплачиваются проценты и тело кредита. Это приводит к тому, что в банках уменьшается денежная масса и соответственно страдают вкладчики, которые не могут быть уверенными в 100% гарантии возвращения вкладов. Эти должники пытаются всеми средствами не выполнять свои обязательства. В некоторых случаях количество юридических лиц заемщиков, которые объявили о банкротстве, достигает 80%. Это означает, что они, чтобы не нести ответственность по кредитными договорам, объявляют себя банкротами и считают, что смогут воспользоваться лазейками в законодательстве», - сказал он.

В свою очередь, присутствовавший на заседании парламента глава Нацбанка Яков Смолий отметил, что принятие законопроекта позволит решить проблемы, которые создают преграды для кредитования.

«Нацбанк просит поддержать законопроект. Полноценное возобновление кредитование блокируется несовершенным законодательством. Принятие законопроекта позволит решить проблемы, которые создают преграды для кредитования. При условии защищенности прав кредиторов банки смогу выдвигать более лояльные требования к потенциальным заемщикам», - сказал он.

Как отмечается в проекте закона, предполагается, что реконструкция или самовольное строительство не позволит недобросовестным должникам выводить объекты из-под ипотеки.

Документ предусматривает открытие доступа банкам в Государственный реестр актов гражданского состояния.

«Уточнена норма о доступе банков в Государственный реестр актов гражданского состояния. Предлагается предоставлять такой доступ в порядке и объеме, установленном Министерством юстиции Украины, при наличии письменного согласия физического лица, которого касаются сведения, указанные в актовых записях. Законопроект содержит изменения, которые обеспечат банкам возможность проверки в Государственном реестре актов гражданского состояния предоставленной потенциальными заемщиками-физлицами информации, влияющей на способность выполнения лицом своих обязательств, а также проверки факта смерти должника банка для дальнейшей работы с наследниками», - говорится в документе.

Таким образом они будут проверять предоставленную потенциальными заемщиками информацию, а также следить, не умер ли должник, чтобы не упустить время для работы с наследниками.

Также в доработанном законопроекте предлагается, что в случае изменения обязательства без согласия поручителя, вследствие чего увеличился объем ответственности должника, такой поручитель несет ответственность за нарушение обязательства должником исключительно в объеме, который существовал до такого изменения обязательства.

Также, уменьшаются сроки предъявления кредитором наследодателя требований к наследникам (с одного года до 6 месяцев со дня получения наследником свидетельства о праве на наследство или со дня, когда он узнал о принятии наследства).

Кроме этого, предполагается, обязать ипотекодержателя (кредитора) освобождать ипотечное имущество от наложенных им обременений не позднее, чем через 14 дней со дня полного погашения задолженности ипотекодателем (должником);

Также, предлагается оставить в силе норму Гражданского кодекса Украины, которой устанавливается, что в случае применения изменяемой процентной ставки в кредитном договоре должен определяться максимальный размер процентной ставки.