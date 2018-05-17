Украина может договориться  с МВФ по поводу  "налога на экономический рост"

Эксперт отметил, что если прирост ВВП будет в интервале 3-4%, Украина с 2021 года должна платить своеобразный "налог на экономический рост" в размере 15% от одного процента.

По результатам 2017 госдолг Украины достиг 76,3 миллиарда долларов, из которых 48 миллиардов – внешние кредиты. Для страны, не имеющей сформированной базы для стабильного экономического роста, практика "проедания" крупных сумм заимствований крайне опасна. Во-первых, это замкнутый круг – новые долги ради погашения старых обескровливают финансовую систему, подпитывающую внутренний рынок, экономика испытывает недостаток ресурсов для развития; во-вторых – усиливается внешнее давление при принятии Украиной социально-экономических решений. Впрочем, есть и хорошая новость – ВВП, показывающий рост на минимальные 2-3% при падении в кризисные годы на 17%, может расти более быстрыми темпами. В частности, сейчас для Украины + 6-8% – абсолютно реально. Вместе с тем экономический рост при огромных долгах, как ни парадоксально, может увеличивать последние. Однако с международными кредиторами, в частности, с МВФ, можно достичь консенсуса. Такое мнение высказал президент УСПП Анатолий Кинах в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Если прирост ВВП будет в интервале 3-4%, Украина с 2021 года должна платить своеобразный "налог на экономический рост" в размере 15% от одного процента. Если ВВП превысит 4% – то 40% стоимости одного процента. Таковы наши договоренности с МВФ по реструктуризации долгов достигнуты еще в 2015 году. Это не значит, что мы должны бояться экономического развития и подсознательно тормозить его темпы. Для МВФ важна стабилизация экономики страны-реципиента, ее способность вернуть кредиты. Поэтому надо рассчитывать на дополнительные переговоры, находить консенсус с международными партнерами, прилагать все усилия для отстаивания национальных интересов", – подчеркнул лидер делового сообщества.

Эксперт убежден, что это возможно при условии наличия в Украине четкого стратегического плана развития экономики и ее ключевых сфер – промышленности и предпринимательства, экспорта, модернизации производств, создания индустриальных парков, привлечения инвесторов.

"Что отстаивать, если такого плана нет – на какие перспективы рассчитывать? Наши кредиторы – это, прежде всего, партнеры, с которыми можно вести диалог. Но – профессионально, с пониманием национальных интересов и четким видением, как достичь взаимовыгодного консенсуса", – подчеркнул Анатолий Кинах.

В УСПП и его партнерских деловых организациях, стороне работодателей и т.д. настаивают на внедрении четкой стратегии экономического развития на ближайшие годы, которая основывалась бы на использовании внутреннего ресурса – кадрового, технологического, промышленного и т.д. Только так возможно выйти на необходимые уже сейчас 6-8% роста ВВП с меньшей установкой на новые долги.