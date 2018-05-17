Украина обошла мировой показатель роста платежей через мобильные телефоны - Mastercard

В мире за прошлый год этот показатель вырос в 4 раза, а в Украине - в 14 раз.

Количество платежей, осуществляемых с помощью мобильных телефонов, в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросло в 14 раз.

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Об этом в ходе презентации сервиса Apple Pay сообщила генеральный директор Mastercard в Украине, Молдове, Грузии и странах Центральной Азии Вера Платонова.

"Украина имеет очень развитый рынок с точки зрения бесконтактных платежей. В мире за год количество платежей с помощью мобильных телефонов выросло в 4 раза, а в Украине эта цифра - 14. В 14 раз только за прошлый год увеличилось количество платежей с помощью мобильных устройств в нашей стране",- сказала она.

Платонова отметила, что украинцы чаще всего расплачиваются мобильными устройствами в ресторанах, торговых сетях, на заправках и в транспорте.

"За три года существования платежного решения, введенного Mastercard с партнерами в метро, было проведено 25 миллионов транзакций. И мы уверены, что они будут увеличиваться в геометрической прогрессии благодаря Apple Pay", - сказала директор компании.

Как сообщал УНИАН, крупнейший в Украине банк "ПриватБанк" запустил популярный в мире сервис платежей Apple Pay.

Справка УНИАН. Apple Pay представляет собой систему мобильных платежей, позволяющую пользователям iPhone и Apple Watch оплачивать покупки по бесконтактной технологии NFС, а также в интернете. Apple Pay совместим с существующими бесконтактными считывателями Visa PayWave, MasterCard PayPass, American Express ExpressPay.