Финляндия решила упростить трудоустройство иностранцев

Из-за нехватки рабочих рук в Финляндии решили упростить трудоустройство для иностранцев.

В Финляндии упрощают процедуру трудоустройства иностранцев из стран за пределами Европейской экономической зоны.

Читайте такжеУкраина ежегодно недополучает 40 миллиардов из-за трудовой эмиграции - эксперт

Об этом пишет Европейская правда.

До последнего времени в стране действовало правило, согласно которому привилегии при заполнении вакансий финны получали и граждане ЕС. Теперь через экономический рост много сфер деятельности испытывают дефицит рабочих рук. В Южной Финляндии уже не смотрят в паспорт, когда ищут работников в области информационных технологий, строительства или ресторанного бизнеса, говорится в материале.

"Практику выдачи разрешения на работу упростили за роста экономики", – отметил правительственный советник Олли Сорайнен из Министерства труда и экономического развития.

Упрощенная процедура, однако, имеет непростой политический аспект. Сохранение привилегий традиционно поддерживают профсоюзы и левые партии, в то время как организации работодателей требуют снять ограничения. Сейчас преимущество имеют последние.

В понедельник премьер-министр Юха Сипиля заявил, что вопрос упрощения трудоустройства иностранцев будет обсужден уже в течение нынешнего правительственного срока, несмотря на то, что в правительстве есть партия "Голубое Будущее", которая выступает против этой идеи.

В четверг председатель Центральной организации профсоюзов служащих STTK Антти Паломяки заявил о готовности облегчить процедуру получения рабочих виз при условии, если органы контроля будут обеспечены необходимыми ресурсами.

Как известно, над упрощением системы трудоустройства иностранцев из стран вне ЕС также работают Польша и Словакия, Литва намерена ввести квоты на иностранных работников.