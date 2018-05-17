МВФ назвал критически важные условия для получения очередного транша

Принятие закона об антикоррупционном суде в полном соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии критически важно для продолжения кредитования Украины со стороны МВФ.

Принятие закона об антикоррупционном суде с поправками, которые обеспечат его полное соответствие рекомендациям Венецианской комиссии, критически важно для продолжения кредитования Украины со стороны Международного валютного фонда.

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Об этом заявил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

"Больше прогресса должно быть обеспечено по ряду направлений перед завершением четвертого пересмотра (программы сотрудничества и выделения пятого транша - УНИАН). Это включает энергетический сектор, фискальную политику, принятие закона, создающего сильный и независимый антикоррупционный суд. Последнее - критически важно. Необходимые поправки должны быть внесены для обеспечения полного соответствия последней версии закона обязательствам и рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы", - сказал он.

Представитель МВФ особо подчеркнул важность выполнения Украиной обязательств по созданию антикоррупционного суда.

Как сообщал УНИАН, 1 марта 2018 года Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона "О Высшем антикоррупционном суде" (№7440), внесенный президентом Петром Порошенко.

Ключевой претензией международных партнеров Украины и общественных организаций к законопроекту об антикоррупционном суде, внесенному президентом, является ограничение роли международных экспертов до рекомендательной функции в процессе отбора и назначения судей. По мнению международных партнеров, включая Международный валютный фонд, полноценная роль международных экспертов в назначении судей является залогом независимости антикоррупционного суда и его способности эффективно выполнять свои функции.

Создание антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и МВФ, необходимого для погашения страной внешних долгов в ближайшие годы. По мнению эксперта Atlantic Council экономиста Андерса Аслунда, прекращение сотрудничества Украины и МВФ приведет к значительной девальвации гривни.

Согласно исследованию Американской торговой палаты, более 90% ее членов столкнулись с коррупцией в Украине в 2017 году, а суды, по мнению представителей компаний-членов палаты, являются одним из наиболее коррумпированных институтов в стране.