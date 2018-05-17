Экспорт украинских товаров с начала года вырос на 10%

При этом наибольший удельный вес в украинском экспорте принадлежит продукции АПК и пищевой промышленности - 38%.

Экспорт товаров из Украины в первом квартале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 10,3%, или на 1,1 миллиарда долларов, и составил 11,4 миллиарда долларов.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства экономического развития и торговли.

Министерство отметило, что увеличение объемов экспорта товаров произошло почти по всем товарным группам, в том числе экспорт продукции металлургического комплекса вырос на 23%, продукции машиностроения - на 22,2%, древесины, бумажной массы и изделий из нее - на 39,6%, продукции химической и связанной с ней отраслей промышленности - на 29,6%.

Согласно сообщению, наибольший удельный вес в украинском экспорте принадлежит продукции АПК и пищевой промышленности (38%), продукции металлургического комплекса (26,1%), продукции машиностроения (11,6%), минеральным продуктам (9%).

Отмечается, что ЕС остается крупнейшим торговым партнером Украины. Так, экспорт товаров в страны ЕС в течение I квартала 2018 года составил 5,07 миллиарда долларов, удельный вес - 44,4% в общем экспорте товаров из Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, дефицит внешнеторгового баланса Украины по итогам января-марта текущего года составил 134,9 миллиона долларов против профицита в 126,1 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года.