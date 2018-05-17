В Украине удвоилось количество работников с зарплатой 10 тысяч и выше

Количество людей, которые получали минимальную зарплату, сократилось до 7,9% с 10,3%.

В Украине количество работников с зарплатой 10 тысяч гривень и более в марте 2018 года, по сравнению с мартом прошлого года, выросло вдвое.

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Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

"Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, их было 21,3% против 12,6% в марте прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество людей, которые получали минимальную зарплату, сократилось до 7,9% с 10,3%.

Согласно приведенным данным, в отраслевом разрезе зарплаты выше 10-15 тысяч гривень получали в основном работники фармацевтической промышленности, металлургии и энергосектора.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, средняя заработная плата в Украине в марте текущего года выросла по сравнению с февралем на 5,9% - до 8382 гривень, что в 2,3 раза выше утвержденной на текущий год минимальной зарплаты. В годовом выражении (март-2018 к марту-2017) рост составил 9,5%.

С 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 гривень с 3200 гривень. Правительство намерено рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4200 гривень уже во втором квартале текущего года в случае достижения необходимого для этого экономического роста.