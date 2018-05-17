Курс валют на завтра: доллар дешевеет, евро дорожает

Официальный курс НБУ на 18 мая: 100 USD – 2618,8814 гривни; 100 EUR – 3091,5895 гривни; 10 RUR – 4,2362 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2618,8814 (17 мая – 2620,8170)

100 EUR – 3091,5895 (17 мая – 3088,3708)

10 RUR – 4,2362 (17 мая – 4,2065)

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Как сообщал УНИАН, 17 мая котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,15/26,17 гривни/долл.

Гривня укрепилась к доллару на 5 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,83/30,86 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4220/0,4226 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1888 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 602 сделки на сумму 492,44 миллиона долларов.