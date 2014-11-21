В России доллар опустился ниже 46 рублей

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 10:10 мск пятницы снизился на 20 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг отметки 45,95 руб., сообщает ТАСС.

Курс евро к рублю снизился на 23 копейки до 57,66 руб.

При этом стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и 0,55 доллара, уменьшилась на 21 копейку до 51,22 руб.

Индекс ММВБ (MICEX) на открытии торгов на Московской бирже в пятницу вырос на 0,1% до отметки 1531,48 пункта.

Рубль начал дорожать еще в четверг, поддерживаемый попытками нефтяных цен скорректироваться вверх, отсутствием негатива со стороны геополитики, а также налоговыми платежами и опасениями вмешательства ЦБ РФ.

В четверг подорожала нефть сорта WTI (западнотехасская светлая) на Нью-Йоркской товарной бирже. Фьючерсные контракты на ее поставки в декабре в конце торгов заключались по цене 75,58 доллара за баррель, что на 1,00 доллара (1,34%) выше, чем днем ранее.

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По словам аналитиков, росту цены на нефть способствовала публикация неплохой статистики по американской экономике. Поддержали цены на нефть также ожидания участников рынка от встречи в Вене ОПЕК и возможное решение о сокращении квот на добычу с целью стабилизации стоимости нефти. Кроме того, на удорожание нефти повлияло повышение в США спроса на топочной мазут, что обусловлено резким похолоданием, наблюдающимся на значительной части территории страны.