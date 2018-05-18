Китай предложил США сократить дефицит торговли на $200 миллиардов

Предложения Китая включают, в частности, отмену тарифов на $4 млрд на некоторые виды продукции из США, в том числе на фрукты, орехи, свинину и вино.

Представители китайских властей на переговорах в Вашингтоне предложили американской стороне пакет мер для сокращения дефицита торгового баланса между Китаем и США на $200 млрд.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с инициативой источники в Белом доме.

Ранее Вашингтон требовал сокращения дефицита в торговле между двумя странами на $200 млрд к концу 2020 года.

Предложения Китая включают, в частности, отмену тарифов на $4 млрд на некоторые виды продукции из США, в том числе на фрукты, орехи, свинину и вино. Как уточнил один из собеседников агентства, основную выгоду от инициативы Пекина может получить корпорация Boeing, которая поставляет в Китай около четверти своей продукции.

В 2017 году дефицит в торговле США с Китаем достиг $375,7 млрд. Вашингтон, помимо резкого сокращения торгового дефицита, требует снижения импортных тарифов КНР в большинстве секторов до уровня американских.

Напомним, первый раунд торговых переговоров между США и Китаем, прошедший в Пекине в начале мая, завершился без громких заявлений — стороны ожидаемо не смогли снять разногласия в области защиты интеллектуальной собственности, а также допуска компаний на рынки обеих стран.