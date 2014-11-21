Оккупанты разрешили банкам Крыма работать с клиентами по украинским стандартам до марта

Центробанк РФ продлил переходный период для клиентов крымских банков, разрешив им представлять в кредитные организации учредительные и другие документы, составленные по украинским стандартам, передают «Известия».

«Территориальным учреждениям Банка России и департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями рекомендуется не применять до 1 марта 2015 года в отношении кредитных организаций меры воздействия в связи с получением ими от клиентов на территории Республики Крым и территории города федерального значения Севастополь учредительных документов, составленных на украинском языке, без перевода их на русский язык, при проведении идентификации клиентов и осуществлении банковских операций», — сообщается в письме главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Как пояснили в Центробанке, причиной отсрочки послужило то, что многие компании на территории полуострова не успевают пройти процедуру перерегистрации до 1 января 2015 года, чтобы получить свидетельства российского образца.

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Эксперты отмечают, что, скорее всего, после 1 марта потребуется еще продлить срок переходного периода, чего ждут многие в Крыму.

Ранее глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов подписал обращение на имя президента Российской Федерации Владимира Путина, в котором содержится просьба о продлении переходного периода до 1 января 2016 года.