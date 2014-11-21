НБУ признал неплатежеспособными два крупнейших по депозитам банка - VAB и CityCommerce Bank

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 21 ноября ввел временную администрацию во «Всеукраинский акционерный банк» («VAB Банк») на основании решения Национального банка Украины об отнесении банка к категории неплатежеспособных, сообщается на странице Национального банка Украины в социальной сети Facebook.

Как сообщается, Нацбанк в ходе банковского надзора за деятельностью банка неоднократно указывал руководству банка и его владельцам на наличие потенциальных рисков в деятельности и в октябре отнес банк к категории проблемных.

По информации регулятора, предложения владельцев банка по увеличению капитала оказались недостаточными для поддержки его платежеспособности.

«Акционеры «VAB Банка» не предоставляли реальной финансовой поддержки банку, что привело к дальнейшему ухудшению финансовых показателей его деятельности, нарушению экономических нормативов и невозможности своевременного выполнения банком обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами», - говорится в сообщении НБУ.

Нацбанк подчеркивает, что приложил максимум усилий для поддержки ликвидности банка с целью обеспечения выплат его вкладчикам, однако ввиду отсутствия у акционеров достаточных источников для рекапитализации был вынужден принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных.

Регулятор выразил уверенность, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц обеспечит выплату вкладчикам гарантированной суммы возмещения в кратчайшие сроки, а также сделает все необходимое для эффективного вывода банка с рынка с целью максимально возможного удовлетворения требований кредиторов.

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Ранее Нацбанк заявлял о намерениях поддержать «VAB Банк», который, по сведениям его клиентов, задерживал платежи и выплаты по депозитам.

В конце октября основной акционер «VAB Банка» Олег Бахматюк сообщил, что рассчитывает на совместную докапитализацию банка с участием правительства, в том числе на получение 4 млрд грн из госбюджета.

Как сообщал УНИАН, входящий в группу крупных финучреждений «VAB Банк» намеревался увеличить уставный капитал в 2,7 раза, или на 7 млрд грн. Соответствующий вопрос акционеры банка планировали обсудить 17 ноября на внеочередном общем собрании.

В начале июля «VAB Банк» провел реструктуризацию еврооблигаций на сумму 88,252 млн долл.

Также Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 21 ноября ввел временную администрацию в CityCommerce Bank на основании решения Национального банка Украины об отнесении банка к категории неплатежеспособных, сообщается на сайте банка.

Фонд ввел временную администрацию сроком на три месяца (до 21 февраля 2015 года) и назначил временным администратором банка Андрея Рязанцева.

В течение работы временной администрации вкладчики могут получить возмещение по депозитам, срок действия которых закончился, и по текущим счетам в размере вклада и процентов, но не более 200 тыс. гривен. О порядке выплат другим вкладчикам фонд сообщит дополнительно.

Напомним, 17 ноября CityCommerce Bank, в котором работает куратор Национального банка Украины, сообщил о смене собственника, а также о намерениях увеличить уставный капитал банка на 217,1 млн грн до конца года и еще на 160 млн грн в первом квартале 2015 года. По информации банка, средства должны были начать поступать с сегодняшнего дня, 21 ноября.

Как сообщал УНИАН, в начале августа представители инициативной группы вкладчиков CityCommerce Bank по результатам переговоров в Национальном банке Украины сообщили, что в банке работает куратор НБУ, который намерен контролировать выполнение банком программы финансового оздоровления.

По информации вкладчиков, до 23 ноября регулятор планировал рассмотреть вопрос о введении временной администрации в банке в ответ на обращения клиентов о задержке выплат по счетам и проведении платежей.

Справка УНИАН. «VAB Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупных банков по размеру активов. Основным владельцем банка является собственник одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк, владеющий акциями банка через компанию Quickcom Limited (Кипр, 82,9402% акций).

CityCommerce Bank («Городской коммерческий банк») работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу средних финучреждений по активам.

По информации НБУ, собственником банка является компания по управлению активами «Глобал финансиал менеджмент групп».