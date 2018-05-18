Гройсман заявляет, что не замешан ни в каких контрабандных схемах таможни

Премьер отметил, что поступления от таможен в бюджет страны растут, и это не является инфляционным ростом, а это результат борьбы с теневыми схемами.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не замешан ни в одной из теневых схем с контрабандой на таможне.

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Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде.

«Я - тот человек, который бескомпромиссно будет стоять на позиции государственного интереса. И я являюсь тем человеком, который не замешан ни в одной хотя бы копейке теневых схем на таможне, в налоговой и контрабанде. Я буду бороться с теми негодяями, которые делают страну беднее, я пришел делать страну богаче, давайте бороться вместе», - отметил премьер.

Он подчеркнул, что поступления от таможен в бюджет страны растут, и это не является инфляционным ростом, а это результаты борьбы с теневыми схемами.

Как сообщал УНИАН, рост таможенных поступлений по итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом составил 70 млрд грн.