Гривня на межбанке укрепилась до 15,40 за доллар

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины в пятницу, 21 ноября, к середине торгов установились на уровне 15,09/15,40 грн/долл. против 15,25/15,56 грн/долл. на открытии торгов.

Об этом сообщает УкрДилинг.

Котировки по гривне-евро составили 18,7902/19,1668 грн/евро.

Котировки гривни к российскому рублю составили 0,3296/0,3367 грн/рубль.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 20 ноября с 14:00 установил официальный курс гривни к доллару на уровне 15,14 грн/долл.

10 ноября НБУ в ходе совещания с представителями крупнейших украинских банков договорился с банкирами об удержании обменного курса гривни на уровне 15-16 грн/долл.

Нацбанк с 5 ноября ввел практику ежедневных валютных аукционов небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.