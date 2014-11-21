Нацбанк отказался национализировать «VAB Банк»

Национальный банк Украины не намерен национализировать «VAB Банк» из-за значительного объема кредитов экономически связанным лицам, сообщается на странице Нацбанка в социальной сети Facebook.

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 21 ноября ввел временную администрацию в «VAB Банк» на основании решения Национального банка Украины об отнесении банка к категории неплатежеспособных.

«VAB Банк» не соответствует критериям, которые являются основанием для участия государства в докапитализации банка, утвержденным решением экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков от 3 июля 2014 года», - говорится в сообщении.

Нацбанк отмечает, что мировые стандарты рекапитализации банков, которые регулятор внедряет в рамках программы с Международным валютным фондом, не предусматривают участия государства в рекапитализации в случае предоставления банком значительного объема кредитов экономически связанным лицам.

Напомним, в конце октября основной акционер «VAB Банка» Олег Бахматюк сообщил, что рассчитывает на совместную докапитализацию банка с участием правительства, в том числе получив 4 млрд грн из госбюджета.

Национальный банк также заявлял о намерениях поддержать «VAB Банк», который, по сведениям его клиентов, задерживал платежи и выплаты по депозитам.

Как сообщал УНИАН, входящий в группу крупных финучреждений «VAB Банк» намеревался увеличить уставный капитал в 2,7 раза, или на 7 млрд грн. Соответствующий вопрос акционеры банка планировали обсудить 17 ноября на внеочередном общем собрании.

В начале июля «VAB Банк» провел реструктуризацию еврооблигаций на сумму 88,252 млн долл.

Справка УНИАН. «VAB Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупных банков по размеру активов. Основным владельцем банка является собственник одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк, владеющий акциями банка через компанию Quickcom Limited (Кипр, 82,9402% акций).