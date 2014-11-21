Европейский центробанк заявил о готовности "к закачиванию денег в финансовую систему"

Президент Европейского центробанка Марио Драги в пятницу, 21 ноября, дал понять, что готов к более решительным действиям для спасения экономики еврозоны. Он заявил, что "чрезмерно низкую" инфляцию необходимо быстро повышать любыми способами, передает Reuters.

Драги сказал, что улучшение экономики в ближайшие месяцы не ожидается и что ЕЦБ будет расширять и продвигать программу по закачиванию денег в финансовую систему валютного блока, если действующие меры не смогут ускорить инфляцию.

Читайте такжеЕвропейский центробанк резко повысил объем скупки активов"Мы продолжим выполнять наши обязанности - мы сделаем все, что должны, чтобы повысить инфляцию и инфляционные ожидания как можно быстрее, как от нас требует наше обязательство по поддержке ценовой стабильности", - сказал он, выступая на ежегодном банковском конгрессе.

Ранее Драги сказал, что новые меры Центробанка могут включать в себя масштабную скупку государственных облигаций, также известную как количественное смягчение (QE). Этому противится крупнейшая экономика блока - Германия, опасаясь умножения рисков.

Указав на первые признаки улучшений, Драги отметил, что экономическая ситуация остается сложной, а последние обзоры деловой конъюнктуры показывают, что заметное восстановление маловероятно в ближайшие месяцы.

"Однако в ближайшем будущем индикаторы снизятся до уровня, которые я бы назвал чрезмерно низким, - сказал он. - Поэтому управляющий совет дал задание сотрудникам ЕЦБ и соответствующим комитетам Евросистемы обеспечить своевременную подготовку к реализации дальнейших мер при необходимости".