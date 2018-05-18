Украинцам с большим стажем и низкими пенсиями обещают пересчитать выплаты в следующем году

По словам Ревы, людей, которые имеют полный трудовой стаж, на сегодняшний день более 3 млн человек.

Правительство при перерасчете пенсий в марте 2019 года, в соответствии с пенсионной реформой, проведенной в прошлом году, планирует решить проблему граждан, имеющих высокий трудовой стаж и низкие зарплаты.

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Об этом в ходе часа вопросов к правительству Верховной Раде сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

«Мы во время проведения второго этапа реформы в марте 2019 года, во время перерасчета пенсий, в соответствии с формулой, я надеюсь, учтем те проблемные моменты, о которых мы говорим. Мы над этим работаем и делаем соответствующие расчеты», - сказал министр.

По словам Ревы, таких людей, которые имеют полный трудовой стаж на сегодняшний день более 3 млн человек.

Как сообщал УНИАН, закон об общем пенсионном обеспечении Верховная Рада приняла 3 октября, он вступил в силу 11 октября 2017 года. Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины рассчитывается по новой формуле и зависит от страхового стажа, а также размера заработной платы во время трудового периода жизни.

В начале марта Министерство социальной политики в рамках пенсионной реформы заявило о намерениях внедрить законодательные изменения для того, чтобы при начислении пенсии роль стажа была весомее, чем роль заработной платы, тем самым повысив сумму пенсионных выплат для людей с большим трудовым стажем и небольшой зарплатой.