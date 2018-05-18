Евросоюз не увидел прогресса в реформах украинских таможен

При этом представитель ЕС отметил прогресс во внедрении единого окна на таможне и внедрении конвенции Пан-Евро-мед.

Европейский Союз не видит существенного прогресса в реформировании таможен в Украине, которое предусмотрено соглашением об ассоциации с ЕС.

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Об этом в ходе экономического форума сообщил первый секретарь отдела торговли и экономики представительства Европейского Союза в Украине Гитон Жослин.

"Один из главных разделов соглашения об ассоциации с ЕС – вопрос, связанный с таможней. И, к сожалению, именно по этому направлению мы в последние годы не видим существенного прогресса", - сказал он.

При этом Жослин отметил, что в некоторых пунктах прогресс все-таки был достигнут, в частности, есть определенный прогресс в региональной конвенции по правилам Панъевропейской конвенции о совместных правилах происхождения товаров, во внедрении системы единого окна.

"Но мы также надеемся увидеть прогресс в таких важных направлениях, как создание единого экономического оператора, внедрение общей транзитной системы", - сказал Жослин.

Он отметил, что для выполнения обязательств по реформированию таможни и налоговой политики необходимо углубление сотрудничества между Министерством финансов, Фискальной службой и профильным комитетом Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 11 января отменил постановления об утверждении концепции реформирования системы органов государственной налоговой и таможенной политики и о реорганизации территориальных органов ГФС, принятые правительством 29 марта и 19 июля прошлого года. Комментируя решение, премьер-министр Владимир Гройсман назвал отмененную концепцию реформы ГФС "бессмысленной".

Министр финансов Александр Данилюк выразил обеспокоенность решением Кабинета министров об отмене утвержденной ранее концепции реформы ГФС и планировал "исправить это недоразумение".