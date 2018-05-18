Курс валют на понедельник: Нацбанк укрепил гривню к доллару и евро

Официальный курс НБУ на 21 мая: 100 USD – 2614,7963 гривни; 100 EUR – 3080,4915 гривни; 10 RUR – 4,2214 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2614,7963 (18 мая – 2618,8814)

100 EUR – 3080,4915 (18 мая – 3091,5895)

10 RUR – 4,2214 (18 мая – 4,2362)

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Как сообщал УНИАН, 18 мая котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,11/26,14 гривни/доллар.

Гривня укрепилась к доллару на 5 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,73/30,76 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4190/0,4197 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,1480 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 564 сделки на сумму 390,54 миллиона долларов.