Украина и Всемирный банк реализовали проектов на $12 миллиардов - Гройсман

Премьер отметил, что дальнейшая поддержка финансового института необходима Украине в условиях фундаментальных изменений в различных сферах.

Украина за годы независимости реализовала совместно со Всемирным банком более 70 проектов стоимостью около 12 миллиардов долларов.

Читайте такжеВсемирный банк: инфляция в Украине останется высокой из-за роста зарплат бюджетников

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"За столом переговоров делегация группы Всемирного банка. Уровень нашего сотрудничества довольно высок. За 25 лет мы реализовали более 70 важных проектов стоимостью 12 миллиардов долларов", - отметил премьер.

По его словам, дальнейшая поддержка финансового института необходима Украине в условиях фундаментальных изменений в различных сферах - от образования и государственной службы до государственных закупок и управления госпредприятиями.

Справка УНИАН. Всемирный банк - международная финансовая организация, предоставляющая финансовую и техническую помощь развивающимся странам. За последние два года группа Всемирного банка предоставила Украине около 4,7 миллиарда долларов США в форме бюджетной финансовой помощи, инвестиционных операций и финансирования частного сектора.

Президент группы Всемирного банка Джим Йонг Ким в прошлом году посетил Киев с первым визитом в истории взаимоотношений Украины со Всемирным банком. В ходе визита Ким встретился с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, спикером Верховной Рады Андреем Парубием и руководителями парламентских фракций, киевским главой Виталием Кличко, руководством антикоррупционных органов, представителями гражданского общества и частного сектора.