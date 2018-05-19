Баланс недели: ЕС дает миллиард, депутаты запрещают пальмовое масло, а Киев поднимает цены на проезд

Оптимистическая новость на уходящей неделе пришла из Евросоюза. Комитет Европейского парламента по международной торговле поддержал предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро. После этого голосования предложение вынесут на утверждение Европарламентом на пленарном заседании в июне. При положительном решении первая ссуда Украине в размере 500 млн евро будет выделена уже осенью этого года. В Еврокомиссии уверены, что эти деньги помогут нашей стране покрыть часть дополнительных внешних финансовых потребностей в 2018-2019 годах, поддержать платежный баланс, а также создадут стимулы для активизации усилий Украины по реформированию.

В то же время, европейцы обеспокоены темпами реформ в Украине. Поэтому уточняют, что предоставление макрофинансовой помощи будет зависеть от прогресса в борьбе с коррупцией, включая создание Специализированного антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Стоит отметить, что опасения европейских партнеров имеют основания. В последний раз ЕС согласовывал программу помощи Украине в апреле 2015 года. Тогда планировалось предоставить нашей стране 1,8 млрд евро. Но программа завершилась без выплаты последнего транша в 600 миллионов евро, поскольку Киев не выполнил свои обязательства.

Еще один кредитор Украины - Международный валютный фонд на уходящей неделе в очередной раз озвучил свои условия для дальнейшего сотрудничества. Директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне заявил, что для получения кредита Украина должна принять закон об антикоррупционном суде с поправками, которые обеспечат его полное соответствие рекомендациям Венецианской комиссии.

«Больше прогресса должно быть обеспечено по ряду направлений перед завершением четвертого пересмотра (программы сотрудничества и выделения пятого транша - УНИАН). Это включает энергетический сектор, фискальную политику, принятие закона, создающего сильный и независимый антикоррупционный суд. Последнее - критически важно. Необходимые поправки должны быть внесены для обеспечения полного соответствия последней версии закона обязательствам и рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы», - сказал он.

В Фонде также отметили важность вопроса цены на газ в Украине. По мнению Райса, она должна регулироваться рынком. «По вопросу газа - цены на газ для домохозяйств в Украине не менялись два года, несмотря на значительный рост международных цен. Это приводит к «скрытым» субсидиям, которые являются регрессивными и приносят непропорциональную выгоду крупнейшим потребителям. Мы считаем важным, чтобы цены на газ определялись рынком в соответствии с реформами, которые были имплементированы в 2016 году», - сказал он, добавив, что уязвимые слои населения должны быть защищены от роста цен на газ с помощью действующих субсидий.

Но Кабмин не спешит поднимать цены на газ для населения. Выступая в пятницу в Верховной Раде, премьер в очередной раз заявил, что правительство думает над тем, как выполнить требование Международного валютного фонда о приведении цен на газ для населения к рыночному уровню, и одновременно учесть платежеспособность населения.

Осознает Гройсман и то, что повышение цен на газ явно не принесет ему политические дивиденды, тем более, накануне выборов в парламент.

«Я знаю, что есть много людей, которые хотят мне надеть это на голову, чтобы сказать: вот, Гройсман в этом виноват, но не Гройсман в этом виноват, и не украинцы, виновата ситуация сегодня, из которой мы должны найти правильный выход», - сказал премьер.

Рада порадовала законами

Депутаты Верховной Рады никогда не отличались дисциплиной посещения рабочего места. Так случилось и во вторник. В начале утреннего заседания парламента в сессионном зале присутствовали чуть более 100 депутатов, хотя на табло регистрации было 332. При этом в преддверии выборов, которые состоятся в 2019 году, проблема посещений усугубляется желанием некоторых пропиариться, что влияет на принятие решений. Но несмотря на это, на уходящей неделе парламентарии все же смогли продемонстрировать результат. Так, Рада приняла закон о запрете взыскания средств предприятий тепло- и водоснабжения, полученных от международных финорганизаций на реализацию инвестпроектов. По мнению авторов документа, это решение позволит коммунальным предприятиям целевым образом использовать данные средства, тогда как сейчас они списываются со счетов для оплаты задолженностей. Закон призван способствовать привлечению международных средств для реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства в целом.

Также парламентарии приняли важный закон для авторов и правообладателей, который призван усовершенствовать процесс управления имущественными правами и привести к увеличению сборов вознаграждения для авторов. Документ определяет по одной организации коллективного управления правами в каждой из сфер коллективного управления. Эти организации обязаны постоянно отчитываться о своей деятельности, сообщать автору об использовании его произведений, о вознаграждении, которое ему причитается, и т.д. То есть, отныне авторы или правообладатели будут четко знать, какая организация отвечает за то или иное направление деятельности.

Коснулась Рада и рынка металлов. Депутаты продлили на год и повысили до 42 евро с 30 евро за тонну экспортную пошлину на металлолом. Целью этого решения является уменьшение дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке для первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и обеспечения условий восстановления объектов инфраструктуры. К слову, это решение не новое. В июле 2016 года Рада повысила экспортную пошлину на отходы и лом черных металлов до 30 евро за 1 тонну.

Кроме этого, Верховная Рада одобрила ряд законопроектов, проголосовав за них в первом чтении. Таким образом, приблизила эти законопроекты к возможности стать законами. Самый большой резонанс вызвал законопроект о запрете использования пальмового масла при производстве пищевых продуктов. Депутаты объяснили, что запретить пальмовое масло необходимо, так как его жирные кислоты повышают уровень холестерина в крови и провоцируют развитие атеросклероза, тромбоза сосудов, заболеваний сердца, ожирения. «Но несмотря на это, оно широко применяется в Украине при производстве пищевых продуктов, в частности, молочной продукции и кондитерских изделий в качестве заменителя дорогостоящего масла, что в свою очередь влечет удешевление производства», - говорится в записке к законопроекту. В ответ на это, эксперты отмечают, что 90% молочной продукции в Украине содержит пальмовое масло. А в случае же исчезновения продуктов с содержанием пальмового масла товары могут подняться в цене минимум на 20-30%. Более того, по словам совладельца «Молочного альянса» Александра Деркача, если запретят использование пальмового масла, то украинцы сократят потребление молочных продуктов. «Все разговоры о запрете «пальмовых масел» - это обычный популизм. От этого потребление молочных продуктов не увеличится, я в этом уверен. Наоборот, люди будут покупать их еще меньше и, соответственно, меньше получать белка и других полезных веществ, на которые трансжиры никак не влияют и их не замещают. Нормальный производитель и так никогда не будет производить фальсификат, а не нормальный привезет трансжир контрабасом и будет производить», - считает Деркач.

Еще одним важным решением в пищевой отрасли стало принятие в первом чтении законопроекта, которым предлагается отменить минимальные цены на реализацию сахарной свеклы и установленные квоты на ее производство. Ограничения были введены Верховной Радой в 1999 году. Целью установления минимальных цен на сахар и сахарную свеклу было стремление не допустить падения стоимости сахара на внутреннем рынке ниже экономически обоснованного уровня.

Парламентарии также приняли в первом чтении два законопроекта, касающихся банковской сферы. Так, Рада одобрила президентский проект закона о валюте, которым отменяется декрет о валютном регулировании и предусматривается свободное проведение валютных операций субъектами. Представляя законопроект, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко отметила, что действующее законодательство является устаревшим и не соответствует современной практике организации валютного регулирования. «Законопроектом предлагается отменить устаревший декрет о системе валютного регулирования и внедрить принцип – разрешено все, что не запрещено законом. Принятие документа позволит отменить неэффективные ограничения. В частности, инвестирование за границу в рамках лимитов больше не будет требовать индивидуальных лицензий. Вместо валютного контроля операций на сумму более 150 тыс. грн предусмотрен валютный надзор, а операции менее этой суммы не будут подлежать надзору. Не нужна будет регистрация кредитов от нерезидентов», - пояснила депутат.

Кроме этого, Верховная Рада одобрила законопроект об упрощении процесса взыскания долгов. Присутствовавший на заседании парламента глава Нацбанка Яков Смолий подчеркнул, что принятие документа позволит решить проблемы, которые создают преграды для кредитования. «Полноценное возобновление кредитования блокируется несовершенным законодательством. Принятие законопроекта позволит решить проблемы, которые создают преграды для кредитования. При условии защищенности прав кредиторов банки смогу выдвигать более лояльные требования к потенциальным заемщикам», - сказал он.

ВВП растет

На уходящей неделе Госстат оценил рост ВВП Украины в первом квартале. По данным статистического ведомства, рост реального валового внутреннего продукта Украины в первом квартале 2018 года составил 3,1%. Эту цифру прокомментировал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства. «Вчера Госстат сообщил о том, что по результатам первого квартала мы имеем рост национальный экономики на 3,1%. Это достаточно оптимистический показатель, но подчеркиваю, что он является недостаточным», - сказал премьер. При этом он отметил, что для роста экономики необходим приток инвестиций, что реально сделать в случае увеличения доверия инвесторов к стране.

Правительство Украины прогнозирует рост экономики по итогу года на 3%, тогда как Международный валютный фонд и Всемирный банк - около 3,5%.

Не обошел стороной премьер и одну из своих любимых тем - повышение зарплаты. «Динамика есть, и мы считаем, что в этом году средняя зарплата должна составлять не менее 10 тысяч гривен», - сказал Гройсман, добавив, что на данный момент средняя зарплата составляет 8 тыс. грн.

Одновременно с повышением зарплат перед правительством стоит задача сделать так, чтобы она выплачивалась. Ведь, по данным Государственной службы по вопросам труда, задолженность по выплате зарплат в Украине за год увеличилась на 32,4% и составила 2,37 млрд грн. Но министр юстиции Павел Петренко уверяет, что работа идет и в этом направлении. По его словам, Министерство юстиции с начала года взыскало почти 170 млн грн задолженности по выплатам заработной платы в пользу 13 тысяч работников. Он отметил, что до конца года долги, которые зафиксированы судом, будут погашены.

Видимо, Гройсман посчитал, что сил Минюста недостаточно, и поручил руководителям обладминистраций подключиться к работе оперативных штабов Министерства юстиции по взысканию задолженности по зарплатам. «Персональная ответственность глав обладминистраций будет усилена, чтобы они четко работали для выполнения поставленных задач», - прокомментировал принятое решение Гройсман.

Киев поднимает цены на проезд

У мэра Киева Виталия Кличко - наполеоновские планы. Он решил вдвое повысить цены на проезд в общественном транспорте. Время «Ч» для киевлян и гостей столицы наступит в середине лета. Причин, из-за которых столичная власть решилась на столь непопулярное действие, несколько. Это и неудовлетворительное финансовое состояние транспортных предприятий, и многократное подорожание электроэнергии, горюче-смазочных материалов. Ну и необходимость повысить зарплаты водителям. Кстати, все эти используемые властью аргументы - традиционные, из года в год повторяющиеся. Хотя теперь заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян заверил, что ранее откорректировали только отдельные составляющие тарифа, а последнее повышение до экономически обоснованного уровня состоялось три года назад.

«С 2015 года в стране выросли тарифы на электроэнергию - в 5,4 раза, стоимость дизельного топлива - в 1,5 раза, стоимость шин - в 1,5 раза, индекс потребительских цен за указанный период составляет 183%», - подчеркнул Давтян.

Кроме того, он сообщил, сегодня в коммунальных предприятиях открыты более 500 вакансий водителей. «Некоторые идут в частные компании, многие едут работать в страны Евросоюза - ведь даже в соседней Польше им платят около тысячи евро. Если такая тенденция сохранится, то через некоторое время в коммунальном общественном транспорте некому будет работать. Чтобы не допустить такой ситуации, нужно повысить зарплату водителям, а для этого необходимы дополнительные средства, которые планируется получить за счет повышения стоимости проезда», - сказал Давтян.

Примечательно, что даже повышение стоимости проезда до 8 гривен, по словам чиновника, не покроет всех затрат. «Сегодня экономически обоснованный тариф на перевозку одного пассажира, учитывая все расходы, составляет в метро 8 гривен 27 копеек, в наземном транспорте - 8 гривен 77 копеек. Надо понимать, что даже при новом тарифе предлагаемая система оплаты все равно оставляет убыточными предприятия транспорта», - подчеркнул Давтян.

Такие аргументы властей не убедили ни киевлян, которые активно возмущались данному решению в стоцсетях, ни экспертов. К примеру, глава совета Всеукраинского центра реформ транспортной инфраструктуры Владимир Наумов считает, что экономически обосновать тариф невозможно в связи с отсутствием объективных данных пассажиропотока.

«На сегодняшний день пассажиропоток в Киеве в основной массе находится в тени. Таким образом, стопроцентно правильного экономического обоснования повышения тарифов не может быть априори. Сейчас статистические данные пассажиропотока занижены в два раза», - сказал он.

Получить же данные пассажиропотока, как утверждает эксперт, можно только после запуска электронного билета. «Сделать полностью электронный учет пассажиропотока, в том числе и льготных слоев населения», - отметил Наумов.

К слову, закон о внедрении электронного билета в городском пассажирском транспорте, позволяющий органам местного самоуправления внедрять автоматизированные системы оплаты проезда, в том числе электронный билет, в городском и пригородном пассажирском транспорте вступил в силу еще в мае 2017 года. Позже исполняющий обязанности директора по транспорту «Киевпасстранса» Сергей Литвинов заявил, что в Киеве запустят электронный билет до конца 2017 года. В том же году тендер на поставку и монтаж оборудования, необходимого для внедрения электронного билета в транспорте, выиграла компания «Амрита комплексные решения». Однако, до сих пор никаких подвижек в этом вопросе нет.

Возможно, властям Киева стоило бы перенять опыт Житомира, где внедрили электронный билет почти год назад. По словам заместителя городского головы Житомира по вопросам деятельности исполнительных органов власти Дмитрия Ткачука, система бесконтактной оплаты помогает понять полный оборот выручки, которая за год выросла на 80%. «Это произошло не только из-за внедрения системы, мы также подняли стоимость проезда в маршрутках, оптимизировали сеть общественного транспорта, сделали покупку электронного билета более выгодной. Отдельным звеном стоит мониторинг пассажиропотока. Теперь мы можем оптимизировать график движения наземного транспорта и схемы маршрутов», - пояснил он.

Кстати, Львов тоже пытается идти в ногу со временем. С недавних пор на некоторых маршрутах можно заплатить банковской карточкой и автоматически получить билет. Электронный же билет во Львове обещают ввести через год.

А вот в Киеве пока доходы от перевозок увеличивают за счет повышения стоимости проезда. Правда, столичные власти заверили, что льготный проезд для социально уязвимых слоев населения - пенсионеров, школьников, ветеранов АТО, многодетных - будет сохранен. Также проезд будет дешевле для некоторых киевлян. «Пассажиры, которые пользуются проездными билетами и бесконтактными карточками, при их пополнении будут платить за одну поездку от 6 грн 30 коп. Городская власть устанавливает максимально низкую цену на проезд для киевлян. А для гостей города цена будет составлять 8 гривен за поездку», - сказал Давтян.

Правда, к концу недели столичная власть сообщила, что намерена изучить мнение жителей столицы относительно роста цен на проезд, намекая, что если уж все будут против, то тогда изыщут другие способы компенсации и поддержки транспортных предприятий Киева.

Александр Куницкий