Нацбанк еще больше укрепил официальный курс гривни
14:55, 21 ноября 2014Финансы
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Официальный курс гривни постепенно приближается к психологическому уровню 15 за доллар.
Нацбанк повысил гривню до 15,09 за доллар / Фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 21 ноября с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 1509.6240 грн (с 14.00 20 ноября – 1514.6067);
100 евро – 1892.9175 (с 14.00 20 ноября – 1898.5595);
10 российских рублей – 3.2323 (с 14.00 20 ноября – 3.2206).
Читайте такжеГривня на межбанке укрепилась до 15,40 за долларКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на сегодняшнем валютном аукционе для определения равновесного курса продал банкам 5 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,0956 грн/долл.
Общий объем заявок субъектов рынка составил 28,9 млн долл., минимальный курс (курс отсечения) - 15,0947 грн за 1 доллар.
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