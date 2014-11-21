Нацбанк еще больше укрепил официальный курс гривни

Официальный курс гривни постепенно приближается к психологическому уровню 15 за доллар.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 21 ноября с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 долларов США – 1509.6240 грн (с 14.00 20 ноября – 1514.6067); 100 евро – 1892.9175 (с 14.00 20 ноября – 1898.5595); 10 российских рублей – 3.2323 (с 14.00 20 ноября – 3.2206). Читайте такжеГривня на межбанке укрепилась до 15,40 за долларКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на сегодняшнем валютном аукционе для определения равновесного курса продал банкам 5 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,0956 грн/долл. Общий объем заявок субъектов рынка составил 28,9 млн долл., минимальный курс (курс отсечения) - 15,0947 грн за 1 доллар.

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