Минфин прогнозирует в следующем году падение ВВП на 4,5% при инфляции 13,4%

Министерство финансов Украины прогнозирует падение ВВП Украины в 2015 году на 4,5% при инфляции 13,4%, сообщил замминистра финансов Денис Фудашкин на брифинге.

По его словам, правительство обсуждает с Международным валютным фондом два сценария для госбюджета на 2015 год: падение ВВП на 4,5% при инфляции 13,4% и падение ВВП на 2,4% при инфляции 11,5%.

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При этом Фудашкин подчеркнул, что Минфин предлагает придерживаться более пессимистичного сценария, чтобы не иметь потом проблем с бюджетным дефицитом и долгами.

«В министерстве экономики всегда дают два сценария развития событий – оптимистический и пессимистический. Мы предлагаем ориентироваться на более пессимистический, на сдержанный сценарий», - сказал он.

Замминистра сообщил, что правительство будет предлагать парламенту рассматривать госбюджет на следующий год в комплексе с изменениями налогового законодательства и бюджетных взаимоотношений и в настоящее время проводятся консультации с МВФ по уточнению прогнозов на следующий год. «По предварительным расчетам, Министерство финансов предлагает придерживаться сдержанного сценария развития макроэкономической ситуации на следующий год и ориентироваться на номинальный ВВП в размере 1 трлн 720 млрд грн», - сказал Фудашкин и отметил, что оценки Минфина и МВФ приблизительно совпадают. По его словам, прогнозный показатель номинального ВВП до конца этого года составляет 1,518 или 1,520 трлн грн.

«По пессимистическому сценарию, который мы предлагаем брать за основу для расчета, падение номинального ВВП на следующий год составит 4,5%, инфляция – на уровне 13,4%. По оптимистичному сценарию, согласно расчетам Минэкономики, падение ВВП составит 2,4% в реальном измерении, инфляция – 11,5%. Именно эти два сценария сейчас уточняются с Международным валютным фондом», – добавил Фудашкин и пояснил, что после согласования будут уточнены прогнозы правительства на следующий год.

Также замминистра отметил, что в зависимости от утвержденного сценария и макроэкономических показателей будет рассчитан показатель дефицита. «На сегодняшний день с Международным валютным фондом обсуждается вопрос прогнозного дефицита на следующий год на уровне 3,8% по сводному бюджету», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины ухудшил свои прогнозы и ожидает падения ВВП Украины в 2014 году на 7,5%, а в 2015 году – на 4,3%. Нацбанк объясняет ухудшение показателей военными действиями в Донецкой и Луганской областях, в результате которых украинские власти не могут контролировать территории, на которые приходится 20% промышленности и 10% ВВП страны.

Напомним, 11 ноября в Киев приехала оценочная миссия МВФ, которая по итогам своей работы подготовит доклад о ситуации в экономике Украины. По результатам рассмотрения этого доклада совет МВФ может одобрить решение о предоставлении нашей стране следующего транша кредита и пересмотре программы.