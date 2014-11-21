Китай из-за спада в экономике впервые за два года снизил ключевые ставки

Центральный банк Китая объявил о снижении ключевых процентных ставок впервые за более чем два года, так как рост второй по величине экономики в мире замедляется, передает «Газета.Ru» со ссылкой на «Синьхуа».

Народный банк Китая заявил, что урезает годичную ставку по вкладам на 0,25% до 2,75%. При этом годичная ставка кредитования снизилась на 0,4% до 5,6%.

Читайте такжеКитайский блеф ПутинаСтавки были снижены в связи с тем, что экономика Китая выросла всего на 7,3% в июле-сентябре по сравнению с ростом на 7,5% в предыдущие три месяца. С апреля Китай использует серию мер для поддержки роста, включая целевые сокращения резервных требований и вливание ликвидности в пятерку крупнейших банков страны для повторного кредитования.

Кроме того, Центробанк Китая заявил о готовности добавить ликвидность в банковскую систему страны в случае необходимости, хотя сейчас таковой не наблюдается.