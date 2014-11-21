Активы ликвидируемого «Эрде Банка» продадут на аукционе

Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил аукцион по продаже на товарной бирже «Электронные торги Украины» активов ликвидируемого «Эрде Банка» начальной стоимостью 478,306 тыс. грн, сообщается на сайте фонда.

Фонд намерен продать на аукционе дебиторскую задолженность банка в количестве 528 позиций общей балансовой стоимостью 153,245 млн грн, рыночной стоимостью – 478,306 тыс. грн.

Аукцион запланирован на 4 декабря, заявки на участие принимаются до 17:00 2 декабря на сайте организатора, начиная со дня публикации объявления.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидацию «Эрде Банка» на один год - до 8 января 2015 года.

Национальный банк Украины принял решение об отзыве лицензии и ликвидации «Эрде Банка» 9 января 2013 года.

С 29 октября 2012 года по 29 января 2013 года в банке работала временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По информации фонда, за период действия временной администрации и ликвидации банка на 1 ноября 2013 вкладчиками получено 455,1 млн грн, или 99% суммы, подлежащей выплате через фонд гарантирования.

Реестр акцептованных требований кредиторов банка утвержден фондом 25 апреля 2013 года, в реестр включено 1480 заявленных требований кредиторов на общую сумму 741,7 млн грн, в т.ч. кредиторские требования фонда на 447 млн грн.