Порошенко: рост минимальной зарплаты до 4,2 тысяч гривень не предел

По данным Петра Порошенко, средняя заработная плата в стране сейчас приближается к 9 тыс. грн.

Президент Петр Порошенко заявляет, что рост минимальной заработной платы до 4,2 тыс. грн во втором квартале этого года не является пределом.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил во время поездки в Хмельницкий.

По его словам, средняя зарплата в стране сейчас приближается к 9 тыс. грн.

"Надо делать решительные шаги, обеспечивая рост заработной платы. В прошлом году приняли решение о повышении зарплаты до 3,2 тыс. грн - вдвое, затем - 3,7 тыс. Президент поставил задачу выйти на 4 тыс. до конца года. И это не предел. Но и отличие минимальной от средней только в 1,8 раза неприемлемо", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года минимальная зарплата в Украине увеличилась до 3 тыс. 723 грн с 3 тыс. 200 грн. Правительство намерено рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4 тыс. 200 грн уже во втором квартале этого года в случае достижения необходимого для этого экономического роста.

16 мая премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что средняя зарплата в Украине на текущий момент составляет почти 8 тыс. грн.