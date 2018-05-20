Китай увеличит объем импорта из США

Китай планирует усовершенствовать ряд правовых положений, в том числе патентное право, чтобы укрепить сотрудничество с США.

Китай намерен усовершенствовать ряд правовых положений, чтобы укрепить сотрудничество с США в сфере интеллектуальной собственности.

По итогам переговоров Вашингтон и Пекин достигли договоренностей по мерам по сокращению торгового дефицита. Китай значительно увеличит объем товаров и услуг, покупаемых и заказываемых в США, сообщает DW с ссылкой на информацию Белого дома.

Стороны договорились, в частности, о "значительном" увеличении экспорта сельскохозяйственной продукции и энергоносителей, в связи с чем США отправят в Китай делегацию для обсуждения деталей, сообщает издание.

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Вашингтони и Пекин также согласились в необходимости создания благоприятных условий для расширения объема торговли товарами фабричного производства и экспорта услуг. Помимо этого, Китай планирует усовершенствовать ряд правовых положений, в том числе патентное право, чтобы укрепить сотрудничество с США, в частности, в сфере интеллектуальной собственности. Стороны также договорились стимулировать инвестиции и создать справедливые и равноправные условия для конкуренции.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году дефицит в торговле США с Китаем достиг $375,7 млрд. Вашингтон, помимо резкого сокращения торгового дефицита, требует снижения импортных тарифов КНР в большинстве секторов до уровня американских.

Напомним, первый раунд торговых переговоров между США и Китаем, прошедший в Пекине в начале мая, завершился без громких заявлений — стороны ожидаемо не смогли снять разногласия в области защиты интеллектуальной собственности, а также допуска компаний на рынки обеих стран.