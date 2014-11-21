Минфин прогнозирует невыполнение годового госбюджета на 15 млрд гривень (уточнено)

Министерство финансов Украины прогнозирует невыполнение госбюджета в 2014 году на 15 млрд грн, при этом показатель бюджетного дефицита, по прогнозам министерства, будет в согласованных с Международным валютным фондом пределах в 5,8% ВВП, сообщил заместитель министра финансов Украины Денис Фудашкин в пятницу на брифинге.

«На сегодняшний день по прогнозам Министерства финансов, которые совпадают с прогнозами Международного валютного фонда, общая сумма невыполнения сводного бюджета, по нашим оценкам, будет составлять приблизительно 15 млрд. Но при этом, мы выполним те параметры по дефициту, которые были согласованы в меморандуме Международного валютного фонда, и наши обязательства по основным показателям будут выполнены», - сказал Фудашкин.

По его словам, доходы госбюджета Украины по итогам января-октября 2014 года составили 289,5 млрд грн и превысили показатель за аналогичный период прошлого года на 3,9%, или на 10,8 млрд грн.

«В январе-октябре этого года госбюджет выполнен с дефицитом 53,8 млрд, что соответствует 60,9% годового планового показателя», - сказал Фудашкин.

Также замминистра сообщил, что Минфин прогнозирует дефицит госбюджета по итогам года на уровне 5,3-5,8% ВВП, что соответствует согласованным с МВФ параметрам.

Читайте такжеВсемирный банк улучшил прогноз падения экономики Украины в 2014 году«Согласованный параметр дефицита сводного бюджета на 2014 год составит 5,8%, но мы ориентируемся на то, что этот показатель будет на уровне 5,3%», - сказал он, и добавил, что дефицит сводного бюджета на следующий год прогнозируется на уровне 3,8%.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета в январе-сентябре 2014 года составил 40,127 млрд грн, что на 4,918 млрд грн, или на 13,97%, больше дефицита за аналогичный период прошлого года.

Доходы госбюджета в январе-сентябре составили 260,866 млрд грн, что на 10,120 млрд грн, или на 4%, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Кассовые расходы госбюджета в январе-сентябре составили 298,784 млрд грн, что на 13,471 млрд грн, или на 4,7%, больше показателя за аналогичный период прошлого года.