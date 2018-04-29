Баланс недели: гривня успокоилась, промпроизводство обвалилось, прогнозы ухудшились

На минувшей неделе, в канун первой годовщины Евромайдана, пять партий, преодолевшие 5-процентный барьер на досрочных выборах в Верховную Раду, парафировали, наконец-то, проект коалиционного соглашения, предусматривающий радикальное реформирование экономики Украины. Текст документа согласовали «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», Радикальная партия Олега Ляшко, Объединение «Самопомич» и Всеукраинское объединение «Батькивщина».

Формирование парламентской коалиции и нового правительства, которое будет реализовывать программу реформирования, а также согласование показателей бюджета на следующий год экстренно необходимы не только для восстановления отечественной экономики, но и являются ключевыми требованиями международных кредиторов. И их важно выполнить в кратчайшие сроки, потому что без внешнего финансирования валютные резервы Украины стремительно приближаются к нулю.

«Не будет бюджета - не будет программы сотрудничества с МВФ. Частные инвесторы в страны, где идет война, не идут. Поэтому ключевое требование – безотлагательно согласовать показатели бюджета», - пояснил ситуацию премьер-министр Арсений Яценюк.

Несмотря на явные продвижения в выполнении условий МВФ, третий транш кредитной программы stand-by в объеме 2,7 млрд долл. Украина, вероятнее всего, получит только в начале следующего года.

В то же время, как заявил министр финансов Александр Шлапак, Украина надеется на увеличение следующего транша МВФ путем объединения третьего, четвертого и пятого траншей.

«Мы будем обязательно ставить вопрос о приближении финансирования. В каком формате – мы еще ведем дискуссию и считаем. Возможно, это будет присоединение пятого транша, возможно – это будет какая-то другая сумма. Но дискуссия об этом ведется»,– сказал Шлапак.

Вопрос скорейшего получения средств от кредиторов сейчас стоит особенно остро в отсутствие возможности у правительства привлекать средства на международных рынках капитала на фоне стремительно падающей экономики.

Очередные антирекорды

На минувшей неделе Госстат обнародовал неутешительные макропоказатели. Так, в октябре 2014 года промышленное производство обвалилось на 16,3% по сравнению с октябрем 2013 года.

Рост производства в октябре 2014 года по сравнению с октябрем 2013 года зафиксирован только в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – 6,3%. Падение промпроизводства в частично оккупированной Донецкой области составило 55% год к году, в Луганской - 80%. По мнению экспертов, такое падение связано не только с оккупацией Донбасса, но и с высокой базой сравнения в прошлом году.

«Мы можем утверждать, что падение на 16,3% в годовом исчислении не так уж плохо по сравнению с 20% спадом в августе», - считает руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий. По мнению эксперта, если в течение нескольких недель Россия не активизирует военные действия на Донбассе, сокращение объемов производства может замедлиться почти до 10% по итогам года.

Между тем, по данным Госстата, оборот розничной торговли в Украине в январе-октябре 2014 года снизился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года – до 728,65 млрд грн. Это - наибольший спад розничного товарооборота со времен кризисного 2009 года.

Вполне ожидаемо розничные продажи больше всего снизились в Донецкой и Луганской областях - на 40,3% и 31,9%, до 21,18 млрд грн и 53,852 млрд грн, соответственно. Падение товарооборота за десять месяцев в этих регионах составило 31,9 % и 40,3 %, соответственно.

Но объем торговли падает не только на Донбассе. Рост розничного товарооборота за 10 месяцев текущего года отмечен только в 7 областях Украины: Днепропетровской, Кировоградской, Киевской, Сумской, Черновицкой, Закарпатской и Черкасской.

Неутешительные прогнозы

По мнению экспертов, падению розничных продаж «способствовал» рост цен из-за обвала гривни. С начала года индекс потребительских цен вырос на 19 %, при этом средняя зарплата выросла только на 9,5 %, до 3481 грн.

Глава Национального банка Валерия Гонтарева прогнозирует до конца года ускорение инфляции до 25%, что является рекордным значением за последние 14 лет.

«Уже сейчас инфляция составляет 20% и до конца года ускорится до 25%», - сказала Гонтарева.

По ее мнению, основными факторами ускорения инфляции является сокращение экспорта и резкая девальвация нацвалюты.

«Девальвация и инфляция тесно коррелируют друг с другом», - сказал Гонтарева. По ее словам, девальвация уже составила 100%.

Прогнозы относительно ситуации в следующем году опубликовало и Министерство финансов. Так, по подсчетам ведомства, падение ВВП Украины в 2015 году составит 4,5% при инфляции 13,4%. При этом, по словам замминистра финансов Дениса Фудашкина, правительство обсуждает с Международным валютным фондом два сценария для госбюджета-2015: падение ВВП на 4,5% при инфляции 13,4% и падение ВВП на 2,4% при инфляции 11,5%. Также замминистра отметил, что в зависимости от утвержденного сценария и макроэкономических показателей будет рассчитан показатель дефицита. «На сегодняшний день с МВФ обсуждается вопрос прогнозного дефицита на следующий год на уровне 3,8% по сводному бюджету», – сказал он.

Замминистра сообщил, что правительство будет предлагать парламенту рассматривать госбюджет на следующий год в комплексе с изменениями налогового законодательства и бюджетных взаимоотношений, в настоящее время проводятся консультации с МВФ по уточнению прогнозов. «По предварительным расчетам, Министерство финансов предлагает придерживаться сдержанного сценария развития макроэкономической ситуации на следующий год и ориентироваться на номинальный ВВП в размере 1 трлн 720 млрд грн», - сказал Фудашкин и отметил, что оценки Минфина и МВФ приблизительно совпадают.

Эксперты более оптимистичны в своих прогнозах, и рассчитывают на возвращение экономики к росту в следующем году.

«Если не будет дальнейшего военного обострения на востоке, мы можем даже увидеть снижение ВВП в 2014 в пределах 4-5%. В 2015 году мы ожидаем постепенного восстановление экономики и роста ВВП за год до 1,3%», - отметил Паращий.

Гривня успокоилась

На минувшей неделе, после манипуляций Нацбанка, гривня постепенно начала расти. Официальный курс укрепился на 32 копейки, и НБУ, посоветовавшись с банкирами, принял решение о продлении практики проведения валютных аукционов для определения равновесного курса нацвалюты. Регулятор отмечает, что в последнее время наблюдается слабый рост валютных экспортных поступлений и снижение панического настроения у населения, что положительно сказывается на ресурсной базе банков и наличном сегменте валютного рынка. А Министерство финансов и вовсе ожидает укрепления гривни до 13 грн/долл. при прекращении паники.

«Вы знаете, что девальвация сейчас - 100%. В последний момент началась паника бизнеса. Даже после девальвации 50%, произошедшей в июле, нам удавалось стабилизировать ситуацию, но потом началась война», - подчеркнула Гонтарева.

При этом глава НБУ надеется, что ситуация может улучшиться, когда в Украине прекратятся панические настроения.

«Мы верим, что когда паника исчезнет, то будет улучшение даже в этой сфере... Мы поддерживаем гибкий курс. Мы очень верим в гибкий курс», - сказала она.

Эксперты также считают, что главным факторов, оказывающим давление на курс, являются панические настроения не только населения, но и бизнеса. И прогнозировать в таких условиях будущий курс – не реально. «Он может быть как 12 грн/долл. так и 20 грн/долл., спрогнозировать не возможно», - говорят банкиры.

Еще минус два банка

Одним из основных факторов паники на финансовом рынке помимо военных действий на востоке Украины является недоверие к банковской системе. На минувшей неделе еще два банковских учреждения были объявлены неплатежеспособными и, вероятнее всего, покинут рынок. И если введение временной администрации в CityCommerce Bank было ожидаемым, то аналогичные действия в отношении крупного «VAB Банка» застали врасплох.

Напомним, ранее Национальный банк неоднократно заявлял о намерении финансово поддержать системные банки, и соответственно «VAB Банк», в их проблемах с ликвидностью. Но в пятницу, 21 ноября, Нацбанк сообщил, что не намерен национализировать «VAB Банк». НБУ подчеркнул, что мировые стандарты рекапитализации банков, которые регулятор внедряет в рамках программы с Международным валютным фондом, не предусматривают участия государства в рекапитализации в случае предоставления банком значительного объема кредитов экономически связанным лицам.

Глава НБУ напомнила, что регулятор продолжает «очищение» банковской системы от неплатежеспособных банков и банков, занимающихся отмыванием денег. «Мы не намерены останавливать этот процесс», – сказала Гонтарева.

По ее словам, для реальных положительных преобразований в стране предпринимается и еще будет предпринято множество непопулярных шагов.

Ксения Обуховская (УНИАН)