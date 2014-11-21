Нацбанк продлил до 2 декабря обязательную продажу экспортерами 75% валютных поступлений

Национальный банк Украины продлил срок действия требований по обязательной продаже экспортерами 75% валютной выручки и о возврате валютной выручки в срок до 90 дней до 2 декабря.

Соответствующее решение закреплено постановлением правления Нацбанка от 20 ноября №734, опубликованным на сайте регулятора.

"Срок действия постановления №734 гармонизирован со сроком действия других временных мер на денежно-кредитном рынке, которые были введены постановлением правления НБУ от 29 августа 2014 года №540 о введении дополнительных механизмов для стабилизации денежно-кредитного и валютного рынков Украины", - говорится в сообщении на сайте регулятора.

Читайте такжеНацбанк и Минфин создают комитет по спасению гривниКак сообщал УНИАН, Нацбанк для стабилизации валютного рынка с 21 августа до 21 ноября повысил норму обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 100% с 50%, а также продлил требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней.

С 22 сентября регулятор смягчил эти ограничения, сократив норму обязательной продажи поступлений в иностранной валюте до 75%.

Национальный банк Украины рассматривает возможность снижения обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 75% до 50%.