В «VAB Банке» переложили на НБУ ответственность за ухудшение своего состояния

Банк напомнил, что в ходе брифинга от 10 октября руководство Нацбанка заявило о поддержке программы оздоровления банка. Как следствие, был подписан Меморандум между Кабинетом министров, НБУ и «VAB Банком» по поддержке ликвидности финучреждения.

«Однако в дальнейшем реальные шаги НБУ привели к фактическому срыву договоренностей и ухудшению ситуации в банке соответственно. Именно действия регулятора стали главной причиной, несмотря на такую поддержку со стороны Министерства финансов Украины и акционеров, программа докапитализации банка не была одобрена Международным валютным фондом. И сейчас ответственность за состояние финансового учреждения полностью лежит на руководстве Нацбанка», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, руководство финучреждения и акционеры обещают продолжить работу с Фондом гарантирования вкладов физических лиц и НБУ по поиску оптимальных решений сохранения финучреждения и обеспечения выплаты сбережений вкладчикам и кредиторам.

Читайте такжеНацбанк отказался национализировать «VAB Банк»Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 21 ноября ввел временную администрацию в «VAB Банк» на основании решения Национального банка Украины об отнесении банка к категории неплатежеспособных. Национальный банк Украины не намерен национализировать «VAB Банк» из-за значительного объема кредитов экономически связанным лицам.

Как сообщал УНИАН, входящий в группу крупных финучреждений «VAB Банк» намеревался увеличить уставный капитал в 2,7 раза, или на 7 млрд грн. Соответствующий вопрос акционеры банка планировали обсудить 17 ноября на внеочередном общем собрании.

В начале июля «VAB Банк» провел реструктуризацию еврооблигаций на сумму 88,252 млн долл.

Справка УНИАН. «VAB Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупных банков по размеру активов. Основным владельцем банка является собственник одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк, владеющий акциями банка через компанию Quickcom Limited (Кипр, 82,9402% акций).